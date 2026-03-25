Durante un concerto a Milano, la performer ha interrotto lo spettacolo dicendo di sentirsi male e di non riuscire più a proseguire. Dopo essere salita sul palco con circa cinquanta minuti di ritardo, ha cantato per circa un'ora prima di fermarsi e lasciare il palco, lasciando il pubblico senza ulteriori esibizioni. La cantante si è scusata prima di allontanarsi.

Milano, 25 marzo 2026 – Ci ha provato. È entrata in scena con cinquanta minuti di ritardo sull'orario previsto, le 20:30, ha stretto i denti per altri 50 minuti, ma poi s'è dovuta arrendere. Rosalía ha interrotto a metà la sua rentrée al Forum di Assago nonostante l'affetto degli 11.500 per questa unica data, andata esaurita in meno di un'ora di prevendita. Dopo aver eseguito " Madrugada " e concluso il secondo quadro, la cantante catalana è rientrata nei camerini dopo alcuni minuti per aggiornare il pubblico delle sue sulle sue condizioni. Nausea, vomito, che l'eroina di " Lux " ha provato a placare uscendo nuovamente di scena per affidarsi al pronto intervento dei sanitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rosalia interrompe il concerto a Milano: “Sto male, mi dispiace. Non ce la faccio”. E se ne va a metà dello show

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