FVG verso il ritorno delle Province | il piano per il 2027

Entro il 2027, le Province del Friuli Venezia Giulia torneranno a gestire servizi di viabilità e edilizia scolastica. La Casa dei Comuni assumerà nuove funzioni, coordinando le attività delle amministrazioni locali. Il piano prevede un rafforzamento delle competenze provinciali e un ripristino delle strutture istituzionali. Non sono ancora stati definiti i dettagli operativi, ma si punta a un ritorno progressivo delle funzioni provinciali entro questa data.

Come cambieranno i servizi di viabilità e edilizia scolastica dal 2027?. Quali nuove funzioni gestirà la Casa dei Comuni nelle province?. Perché la riforma non comporterà nuovi costi per i contribuenti?. Come influirà il nuovo assetto sulla gestione delle società pubbliche?.? In Breve Operatività completa prevista dal 1 gennaio 2027 per le nuove Province.. Gestione viabilità, edilizia scolastica superiore e Casa dei Comuni assegnate agli enti.. Costi annuali di 105 milioni di euro già coperti dalla spesa regionale attuale.. Costi politici degli organi di governo limitati a 1,3 milioni di euro annui.. Il ritorno delle Province in Friuli Venezia Giulia: il piano di Roberti per il 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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