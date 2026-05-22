La Ferrari frena il piano per il ritorno al motore F1 più endotermico dal 2027 | il motivo è nell'ADUO
Le trattative tra i costruttori di Formula 1 per modificare le norme sulle power unit hanno subito un rallentamento. La Ferrari ha deciso di sospendere temporaneamente il piano di reintroduzione di motori più endotermici, previsto dal regolamento FIA per il 2027. La casa di Maranello ha espresso preoccupazioni riguardo all’impatto dell’ADUO, un meccanismo che potrebbe penalizzare i benefici delle nuove norme e avvantaggiare in modo particolare Mercedes. La discussione tra i team prosegue senza una soluzione immediata.
Il piano FIA per rendere le power unit F1 più endotermiche già dal 2027 su cui c'era un accordo di massima ha subito una frenata nelle trattative tra i motoristi della Formula 1 perché la Ferrari teme che il 60-40 annulli i benefici dell'ADUO e finisca per favorire Mercedes. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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