Fvg tornano le Province | Nessun referendum per il ripristino
In Friuli Venezia Giulia le Province tornano senza passare da un referendum. L’assessore regionale alle Autonomie locali ha confermato questa decisione durante una seduta del Consiglio regionale, rispondendo a un’interrogazione sul percorso di ripristino delle Province. La decisione è stata comunicata senza indicare eventuali consultazioni popolari, chiarendo che non sarà necessario coinvolgere i cittadini attraverso il voto referendario.
Il ritorno delle Province in Friuli Venezia Giulia non passerà per le urne referendarie. A sgombrare il campo dai dubbi è l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che durante l’ultima seduta del Consiglio regionale ha risposto a un'interrogazione puntuale sul percorso di.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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