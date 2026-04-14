Fvg tornano le Province | Nessun referendum per il ripristino

In Friuli Venezia Giulia le Province tornano senza passare da un referendum. L’assessore regionale alle Autonomie locali ha confermato questa decisione durante una seduta del Consiglio regionale, rispondendo a un’interrogazione sul percorso di ripristino delle Province. La decisione è stata comunicata senza indicare eventuali consultazioni popolari, chiarendo che non sarà necessario coinvolgere i cittadini attraverso il voto referendario.