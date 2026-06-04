Futuro Nazionale di Vannacci raccoglie sostegno anche a Cervia | Enea Puntiroli alla guida del comitato

Il progetto politico dell'europarlamentare Roberto Vannacci si allarga e raccoglie sostegno anche a Cervia dove nasce il comitato di Futuro Nazionale a guida di Enea Puntiroli, ex candidato sindaco per la lista civica Cervia Più. “Questa realtà politica si propone di riportare al centro del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Futuro Nazionale, Vannacci Noi l'unica novità, 16 mila iscritti in 26 giorni

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In piazza Muzii il gazebo del Comitato costituente Pescara 689 – Futuro Nazionale VannacciSabato 30 maggio, dalle 10 alle 18, sarà aperto in piazza Muzii un gazebo del Comitato costituente Pescara 689 – Futuro Nazionale Vannacci.

Elezioni a Cervia, Puntiroli incassa il sostegno di Democrazia Sovrana Popolare: "Un valore aggiunto importante"A Cervia si avvicinano le elezioni comunali e la candidatura del candidato sindaco si rafforza con nuovi sostegni.

Temi più discussi: A maggio solo Vannacci è cresciuto nei sondaggi; Futuro Nazionale di Vannacci tallona la Lega (che viene superata da Avs), cresce FdI e cala il Pd: gli ultimi sondaggi politici; Futuro Nazionale raddoppia: almeno 4 deputati passeranno con Vannacci, due sono di Forza Italia; Vannacci e il boom di iscrizioni in Lombardia e Veneto. Fastidio e preoccupazione nella Lega.

Futuro Nazionale sorpasserà presto la Lega nei sondaggi? Nella Supermedia Youtrend/ @Agenzia_Italia di oggi il partito di Salvini ha appena 2,4 punti in più di quello di Vannacci, mentre nella prima Supermedia con FN datata 12 febbraio la distanza era più x.com

Vannacci prosegue la caccia al terzo consigliere in Lombardia: Futuro Nazionale punta al gruppo al PirelloneDopo gli ingressi di Pietro Macconi e Luca Daniel Ferrazzi, i vannacciani trattano per allargare la pattuglia regionale. L’obiettivo è arrivare all’assemblea costituente di Roma con un gruppo autonomo ... affaritaliani.it

L’incognita Vannacci nel rebus Milano: un candidato sindaco di Futuro Nazionale?Roberto Vannacci prepara la sfida per le comunali di Milano 2027: Futuro Nazionale avrà un proprio candidato sindaco. Ecco i nomi possibili ... policymakermag.it