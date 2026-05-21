In piazza Muzii il gazebo del Comitato costituente Pescara 689 – Futuro Nazionale Vannacci

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 30 maggio, dalle 10 alle 18, sarà aperto in piazza Muzii un gazebo del Comitato costituente Pescara 689 – Futuro Nazionale Vannacci. L’area sarà dedicata alla campagna di tesseramento e all’incontro con cittadini, famiglie e sostenitori. Il gazebo rappresenta un punto di riferimento per chi desidera ricevere informazioni sulle attività del comitato e partecipare alle iniziative in programma. L’evento si svolge nel centro della città, in una zona frequentata da residenti e visitatori.

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Sarà aprto sabato 30 maggio dalle 10 alle 18 in piazza Muzzi il gazebo informativo del Comitato costituente Pescara 689 – Futuro Nazionale Vannacci dedicato alla campagna tesseramenti e all’incontro con cittadini, famiglie e sostenitori.L’iniziativa promuove valori quali identità, partecipazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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