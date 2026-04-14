Elezioni a Cervia Puntiroli incassa il sostegno di Democrazia Sovrana Popolare | Un valore aggiunto importante
A Cervia si avvicinano le elezioni comunali e la candidatura del candidato sindaco si rafforza con nuovi sostegni. Dopo il supporto della Democrazia Cristiana, anche un altro gruppo politico ha ufficialmente espresso la propria adesione alla lista civica Cervia Più, confermando il proprio appoggio al candidato sindaco. La campagna elettorale si intensifica mentre si delineano le alleanze tra le diverse forze politiche locali.
Si rafforza la squadra di Enea Puntiroli, candidato a sindaco di Cervia. Dopo il sostegno della Democrazia Cristiana, ora anche Democrazia sovrana popolare entra ufficialmente nel progetto civico Cervia Più, annunciando il proprio sostegno alla candidatura di Puntiroli. Il partito, fondato da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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