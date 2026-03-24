Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania | eletto il nuovo consiglio regionale

Si è svolta a Visciano, presso la sala conferenze dell’Eremo dei Sette Dolori, l’assemblea di Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, durante la quale è stato eletto il nuovo consiglio regionale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle cooperative del settore agricolo e della pesca provenienti dalla regione. Sono stati discussi i prossimi indirizzi e le strategie di sviluppo per il comparto locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta a Visciano presso la sala conferenze dell’Eremo dei Camaldoli l’Assemblea della Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, la Federazione che aggrega cooperative agricole, agroalimentari, di pesca e acquacoltura nella rete della Confcooperative regionale, per il rinnovo del nuovo gruppo dirigente. I delegati presenti hanno eletto all’unanimità presidente Mariano Rago, imprenditore agricolo, socio amministratore della Rago società cooperativa agricola, che guiderà il nuovo Consiglio regionale composto da: Adiletta Luigia, Castaldo Sabato, Cammarano Carmela, Campitiello Pasquale, Chianese Nadia, De Feo Genesio, De Simone Giosuè, De Leonardis Nicola, Di Palma Giovanni, Ferrigno Giovanni, Giordano Antonio, Giordano Maurizio, Masuccio Michele, Pacifico Giuseppe e Telaro Giuseppina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania: eletto il nuovo consiglio regionale Articoli correlati Mariano Rago presidente della Confcooperative Agroalimentare e Pesca CampaniaSi è svolta a Visciano presso la sala conferenze dell’Eremo dei Camaldoli l’Assemblea della Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, la... Leggi anche: Nuovo Consiglio regionale verso il debutto, i partiti scelgono i capigruppo: per il Pd eletto Minerva Aggiornamenti e contenuti dedicati a Confcooperative Agroalimentare Temi più discussi: Agroalimentare veneto, Fedagripesca Confcooperative rilancia: 7 miliardi di fatturato e 237 cooperative; A Bologna l’assemblea regionale di Confcooperative Fedagripesca Emilia Romagna; Silvio Dani riconfermato Presidente di Fedagripesca Confcooperative Veneto; Bologna, l’agroalimentare a confronto: assemblea di Fedagripesca con il ministro Foti. Nuovo consiglio della Confcooperative agroalimentare e pesca CampaniaA Visciano, presso la sala conferenze dell'Eremo dei Camaldoli, assemblea della Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, la Federazione che aggrega cooperative agricole, agroalimentari, di pes ... ansa.it Confcooperative, 'la Pac ha tradito le nostre aspettative'Il piano della Commissione Europea ha tradito le aspettative e minaccia di compromettere il nostro sistema agroalimentare, italiano ed europeo. Lo ha detto Maurizio Gardini, presidente di ... ansa.it Nuovo consiglio della Confcooperative agroalimentare e pesca Campania. I delegati hanno eletto presidente all'unanimità Mariano Rago #ANSA x.com Oltre 7 miliardi di euro di fatturato. 36.000 famiglie coinvolte. Il 60% dell’agroalimentare veneto. Non è solo economia. È un sistema che tiene insieme territori, persone e futuro. All’Assemblea regionale di Fedagripesca Confcooperative Veneto, che si è svolta - facebook.com facebook