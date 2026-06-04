Fusco Ieo | Ia e digital pathology con test genomici per cura mirata cancro seno

Notizia in breve

Un esperto ha spiegato che l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione delle analisi, combinate con test genetici, vengono utilizzate per personalizzare le cure nel carcinoma mammario in fase iniziale. Durante un intervento, è stato illustrato come le nuove tecnologie permettano di ottenere referti più dettagliati, migliorando la pianificazione terapeutica. La presentazione si è svolta in una conferenza dedicata alla ricerca oncologica.