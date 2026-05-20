Cancro seno oncologa Arpino | Percorsi uniformi per accesso ai test genomici
Un'oncologa ha commentato la necessità di creare percorsi standardizzati per l'accesso ai test genomici nel trattamento del cancro al seno. La questione riguarda le modalità con cui i pazienti possono ottenere questi esami, che sono fondamentali per definire le terapie più appropriate. La discussione si concentra sulla volontà di rendere più uniforme e accessibile l’utilizzo di queste analisi, che giocano un ruolo crescente nella cura personalizzata. La proposta mira a garantire procedure chiare e condivise tra le strutture sanitarie.
Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "Per estendere realmente l'utilizzo dei test genomici" nel cancro al seno "è necessario continuare a fare informazione e formazione, sia a livello del personale medico oncologico sia delle associazioni di pazienti, che svolgono un ruolo fondamentale nel rendere le donne consapevoli della possibilità di effettuare un test capace di affinare in modo più preciso la scelta tra ormonoterapia e chemioterapia. Non è semplice, ma credo che in Italia si stia facendo un ottimo lavoro per portare in tutte le regioni un accesso uniforme a questi test". Così Grazia Arpino, professore associato di Oncologia presso... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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