Oncologo De Laurentiis | Test genomici per cure personalizzate in cancro seno

Un oncologo ha spiegato che i test genomici rappresentano analisi avanzate eseguite sul tessuto prelevato durante l’intervento chirurgico per rimuovere un tumore al seno. Questi esami consentono di approfondire le caratteristiche genetiche della neoplasia e vengono utilizzati per individuare le terapie più adatte. La procedura si applica dopo l’asportazione, offrendo informazioni utili per pianificare le cure personalizzate. La discussione si inserisce nel quadro delle strategie di trattamento e delle innovazioni in campo oncologico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "I test genomici sono analisi sofisticate effettuate sul campione tissutale dopo l'asportazione chirurgica del tumore al seno. Vengono utilizzati nei casi di forme ormonosensibili perché consentono di valutare una serie di parametri di espressione genica - da cui il termine test genomici - utili a stabilire se la paziente abbia realmente necessità di sottoporsi alla chemioterapia nella fase post-operatoria". Lo ha detto Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia senologica dell'Irccs Fondazione Pascale di Napoli, intervenendo oggi nel capoluogo campano all'incontro 'Genomics at Work: The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer', dedicato all'evoluzione del percorso di cura del tumore al seno in fase precoce. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oncologo De Laurentiis: "Test genomici per cure personalizzate in cancro seno" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cancro al seno iniziale, oncologo De Laurentiis: "Con ribociclib più probabile guarire" Tumore al seno: i test genomici permettono di evitare la chemio?? Punti chiave Come può l'analisi di 21 geni decidere il percorso terapeutico? Quali pazienti possono evitare la chemio grazie alla medicina di... Oncologo De Laurentiis: Test genomici per cure personalizzate in cancro senoI test genomici sono analisi sofisticate effettuate sul campione tissutale dopo l'asportazione chirurgica del tumore al seno. Vengono utilizzati nei casi di forme ormonosensibili perché consentono di ... adnkronos.com Cancro al seno iniziale, oncologo De Laurentiis: Con ribociclib più probabile guarireRoma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Assumere il ribociclib consente di ridurre ulteriormente il rischio residuo di recidive di queste pazienti, al netto dei migliori trattamenti già ricevuti, di quasi ... iltempo.it