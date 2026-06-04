Furto di ciliegie dalla pianta nel cortile della scuola di Arielli | Rito educativo rovinato dall' irresponsabilità di qualcuno

Oggi, nel cortile di una scuola di Arielli, alcune persone hanno rubato le ciliegie dalla pianta curata negli ultimi mesi. La giornata, prevista come una delle ultime dell’anno scolastico, prevedeva la raccolta dei frutti maturi. Il furto ha impedito di completare l’attività programmata, lasciando gli insegnanti e gli studenti delusi. La pianta, che era stata curata con attenzione, si è ritrovata senza i frutti destinati alla raccolta.

Per la giornata di oggi, una delle ultime dell'anno scolastico, avevano in programma una raccolta di ciliegie dalla pianta di cui si sono presi cura per mesi. Eppure stamattina, i bambini della scuola primaria di Arielli hanno avuto una brutta sorpresa: qualcuno ha portato via tutti i frutti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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