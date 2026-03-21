Accoltellano un 18enne nel cortile di una scuola nel Milanese 3 studenti in carcere | due sono minori

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un coltello nel cortile di una scuola a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Tre studenti di 19, 16 e 15 anni sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata. Due di loro sono minori e si trovano in carcere.

Un 18enne è stato accoltellato nel cortile di una scuola a Sesto San Giovanni (Milano). Arrestati tre ragazzi di 19, 16 e 15 anni per tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Chiusa la scuola Mauro alla Badiazza per una voragine nel cortile, studenti in Dad Forte odore di bruciato nella scuola di Basiano nel Milanese: evacuati studenti e insegnantiQuesta mattina a causa di un forte odore di bruciato, il personale scolastico della scuola elementare di Basiano (nel Milanese) hanno dato l'allarme... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Accoltellano un 18enne nel cortile di... Discussioni sull' argomento Lite nel sangue a piazza Re di Roma: 22enne accoltellato alla schiena, caccia agli aggressori; L'appuntamento per la droga finisce a coltellate: le bugie delle vittime e l'arresto per tentato omicidio; Dentro la Notizia: Daniela uccisa dall'ex: aveva già accoltellato un'altra donna Video; Tentato omicidio, arrestato 18enne con precedenti. Aveva accoltellato un ragazzo. Accoltellano uno studente nel cortile di scuola dopo una lite sul bus: tre giovani in carcere a Milano. Due sono minorenniNon si fermano i casi di violenza nelle scuole. L’ultimo episodio arriva da Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove tre studenti sono accusati di aver accoltellato un 18enne nel cortile di un ... tecnicadellascuola.it Collegamento dal campo nel prepartita: vicini di casa che si prendono a padellate in testa e si accoltellano. Aspettiamo gli esami strumentali a villa Stuart per conoscere l’entità degli infortuni. A voi la linea in studio. x.com ++ Accoltellano e rapinano in pieno giorno: 2 arresti e un'espulsione ++ Torino, arrestati due giovani egiziani per la violenta rapina del 29 novembre nei pressi del Ponte Balbis. Nel primo pomeriggio, due fratelli universitari furono assaliti da un gruppo che spr facebook