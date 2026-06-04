Fuori strada con un tasso alcolemico da record e un coltello in auto | denunciato 41enne modenese

Da modenatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 41 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato con un tasso alcolemico molto elevato e un coltello in auto. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 1° giugno a Rio Saliceto, nel Reggiano. Durante i controlli, è emerso che l’automobilista aveva un livello di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti. Sul veicolo sono stati trovati anche un coltello, portato senza giustificato motivo.

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Nel tardo pomeriggio del 1° giugno, un incidente stradale ha svelato una situazione di grave pericolo a Rio Saliceto, nel Reggiano. All'incrocio tra via Naviglio Nord e via San Pietro, un SUV è improvvisamente uscito di strada in modo del tutto autonomo. I Carabinieri della stazione di Campagnola. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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