Fuori strada con un tasso alcolemico da record e un coltello in auto | denunciato 41enne modenese

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato con un tasso alcolemico molto elevato e un coltello in auto. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 1° giugno a Rio Saliceto, nel Reggiano. Durante i controlli, è emerso che l’automobilista aveva un livello di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti. Sul veicolo sono stati trovati anche un coltello, portato senza giustificato motivo.