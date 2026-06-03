Pozzolo fuori strada con il suv nel biellese tasso alcolemico molto superiore al limite
Un uomo è uscito di strada con il suo suv nel biellese ieri pomeriggio, lungo una strada che porta a Cossato. È stato accertato che aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito.
(Adnkronos) – Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Pozzolo fuori strada con il suv nel Biellese, tasso alcolemico doppio rispetto al limite
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