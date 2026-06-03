Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre guidava il suo suv Mercedes sulla superstrada. Durante l’incidente, il veicolo è uscito di strada. I controlli hanno rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. Un video dell’evento mostra l’auto fuori strada, ma non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti.

Pozzolo era a bordo del suo suv Mercedes quando è finito fuori strada sulla superstrada per Cossato, nei pressi di Vigliano Biellese, in provincia di Biella Incidente per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, finito fuori strada con il suo suv Mercedes e risultato positivo all'alc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Incidente per Emanuele Pozzolo, finito fuori strada con il suv Mercedes, tasso alcolemico doppio del consentito - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente per Emanuele Pozzolo: per deputato di Futuro Nazionale tasso alcolemico oltre limite

Notizie e thread social correlati

Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale finisce fuori strada con il suv: il tasso alcolemico era il doppio del consentitoUn deputato di Futuro Nazionale è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri.

Leggi anche: Pozzolo fuori strada in suv nel Biellese, per il deputato di Futuro Nazionale tasso alcolemico doppio del limite consentito

Il deputato Emanuele Pozzolo ha avuto un incidente in auto: aveva un tasso alcolemico superiore al limiteMartedì pomeriggio il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada mentre era alla guida di un suv all’altezza di Vigliano Biellese, in Piemonte. Pozzolo non è stato ferito e l’ ... ilpost.it

Incidente stradale per Pozzolo, tasso alcolemico doppio rispetto al consentitoE' finito fuoristrada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, Pozzolo era alla guida della sua Mercedes quando ha perso ... ansa.it