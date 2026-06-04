Fuori gli attivisti Lgbt dalle scuole Sasso FN annuncia la legge anti-gender in arrivo Primo freno all’indottrinamento

Una legge contro l’ideologia gender nelle scuole italiane si avvicina alla fase finale di approvazione al Senato. La proposta, annunciata da un rappresentante di un partito di centrodestra, mira a limitare le attività e le presenze di attivisti LGBT nelle strutture scolastiche. La legge si propone di bloccare quello che viene definito un “indottrinamento” e rappresenta un primo passo per introdurre restrizioni in materia di educazione di genere nelle scuole pubbliche.

Una legge che mette un “primo freno all’ideologia gender” nelle scuole italiane sarebbe in fase di approvazione finale in seconda lettura al Senato. A renderlo noto, con una nota diffusa oggi, è il deputato Rossano Sasso, capogruppo di Futuro Nazionale (il partito guidato da Roberto Vannacci) in commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. Il provvedimento, originariamente presentato da Sasso come proposta di legge, è poi confluito nel disegno di legge Valditara, attualmente all’esame di palazzo Madama. “Finalmente, dopo anni di battaglie, interrogazioni parlamentari, manifestazioni, risoluzioni e interventi in Aula e infine anche un (contestatissimo) libro”, scrive il deputato, che aggiunge: “Sono contento di questo primo passo, che so essere stato indigesto per una parte del centrodestra fluido e pro-lgbt”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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