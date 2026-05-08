Nel dibattito politico, il progetto di legge presentato dal ministro Giuseppe Valditara ha suscitato numerosi emendamenti, con 144 proposte di modifica che puntano a bloccare la sua approvazione prima che venga discusso in Senato. La questione riguarda in particolare il consenso informato e le tematiche legate all’indottrinamento gender. La proposta ha acceso le discussioni tra le parti coinvolte, con posizioni molto nette e contrastanti.

Oggi, la posta in gioco è il cosiddetto ddl Valditara: un disegno di legge, già approvato alla Camera, che ora deve transitare in Senato e che prevede di istituire il «consenso informato» obbligatorio da parte dei genitori, quando nella scuola dei propri figli si programmano percorsi educativi che trattano temi delicati e sensibili, come l’educazione all’affettività e alla sessualità. Non è nulla di rivoluzionario e neppure di innovativo ed è il più democratico e «costituzionale» dei provvedimenti: l’articolo 30 della Costituzione sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i propri figli e il ddl Valditara è lo strumento pratico attraverso il quale i genitori possono (devono) esercitare la responsabilità loro assegnata.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il consenso informato fa impazzire gli ultrà dell’indottrinamento gender

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