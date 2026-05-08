Il consenso informato fa impazzire gli ultrà dell’indottrinamento gender
Nel dibattito politico, il progetto di legge presentato dal ministro Giuseppe Valditara ha suscitato numerosi emendamenti, con 144 proposte di modifica che puntano a bloccare la sua approvazione prima che venga discusso in Senato. La questione riguarda in particolare il consenso informato e le tematiche legate all’indottrinamento gender. La proposta ha acceso le discussioni tra le parti coinvolte, con posizioni molto nette e contrastanti.
Oggi, la posta in gioco è il cosiddetto ddl Valditara: un disegno di legge, già approvato alla Camera, che ora deve transitare in Senato e che prevede di istituire il «consenso informato» obbligatorio da parte dei genitori, quando nella scuola dei propri figli si programmano percorsi educativi che trattano temi delicati e sensibili, come l’educazione all’affettività e alla sessualità. Non è nulla di rivoluzionario e neppure di innovativo ed è il più democratico e «costituzionale» dei provvedimenti: l’articolo 30 della Costituzione sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i propri figli e il ddl Valditara è lo strumento pratico attraverso il quale i genitori possono (devono) esercitare la responsabilità loro assegnata.🔗 Leggi su Laverita.info
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