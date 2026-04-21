La Corte di giustizia europea ha deciso che la legge ungherese del 2021, che vieta la diffusione di contenuti Lgbt+, viola le norme dell’Unione Europea. La sentenza si basa su diversi aspetti del diritto comunitario e ha portato alla bocciatura della normativa. La decisione riguarda le implicazioni legali delle restrizioni sui contenuti relativi alle identità di genere e alle orientamenti sessuali. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra le autorità nazionali e comunitarie.

La legge ungherese del 2021 che vieta la diffusione di contenuti Lgbt+ viola il diritto dell’Ue su più livelli. Questo il verdetto della Corte di giustizia europea, che ha constatato la prima violazione dell’articolo 2 del Trattato sull’Ue, il quale elenca i valori su cui l’Unione è fondata, da parte di uno Stato membro. Oltre a questo, la legge voluta dall’allora governo targato Viktor Orban, viola anche il diritto primario e derivato relativo ai servizi nel mercato interno, la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e il Regolamento generale sulla protezione dei dati. Con questa decisione, che diventa vincolante per tutti i Paesi membri, di fatto la corte legittima l’ideologia gender e la sua diffusione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Corte di giustizia europea legittima l’ideologia gender e boccia la legge ungherese sugli Lgbt+

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