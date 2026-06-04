Fuori dalla scuola a 13 anni | la mappa della Catania ad alta fragilità che alimenta la criminalità

A Catania, molte aree sono classificate come ad alta fragilità sociale, con un elevato rischio di coinvolgimento in attività criminali. La città presenta zone in cui la presenza di minorenni fuori dalla scuola a 13 anni è significativa. Questi quartieri sono spesso caratterizzati da difficoltà socio-economiche e scarsa presenza di servizi pubblici. La mappa evidenzia un legame tra marginalità e criminalità, con alcune zone più vulnerabili rispetto ad altre.

Catania è una città che sa raccontarsi bene quando vuole. Sa tirare fuori Sant'Agata, il barocco, l'Etna, il mare. Sa ricorrere alla propria resilienza ogni volta che serve. Eppure, sotto quella narrazione collaudata, esiste un'altra città: silenziosa, ferma, che non sale sui giornali se non per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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