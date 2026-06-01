Latitante da quattro anni arrestata ad Acilia | la donna rintracciata dai Carabinieri fuori dalla scuola dei figli

Il 28 maggio, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 38 anni ad Acilia, Roma, dopo averla rintracciata fuori da una scuola pubblica. La donna era latitante da quattro anni. È stata fermata mentre si trovava nei pressi dell'istituto con i figli. La ricercata era sfuggita alle forze dell'ordine per diversi anni prima di essere catturata.

La mattina del 28 maggio le forze dell’ordine hanno bloccato una trentottenne nei pressi di una scuola pubblica di Acilia, a Roma. La donna, originaria della città, stava accompagnando due dei suoi sette figli alle lezioni. I militari della stazione San Paolo hanno aspettato che i ragazzini, di otto e undici anni, varcassero l’ingresso, fermando poi la ricercata lontano dall’edificio per scongiurare disagi tra i presenti. A renderlo noto è Il Messaggero. La cittadina risultava irreperibile dal 2020. A suo carico figurava una serie di condanne per numerosi furti commessi a Milano, per un totale di nove anni e mezzo di detenzione. Secondo la ricostruzione del quotidiano, l’ingresso in cella era stato più volte differito a causa delle ripetute maternità, avendo avuto sette figli nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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