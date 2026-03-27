Lifeline School e la scuola che sostiene | prospettive pedagogiche dispositivi didattici e criteri di valutazione per una scuola ad alta tenuta educativa

Negli ultimi anni, il dibattito sulla scuola si è concentrato su aspetti come l’utilizzo di dispositivi didattici innovativi e i metodi di valutazione adottati. La discussione si è focalizzata anche sulle prospettive pedagogiche e sugli strumenti necessari per garantire un alto livello di tenuta educativa. Questi temi sono stati al centro di analisi e approfondimenti che coinvolgono insegnanti, dirigenti scolastici e esperti del settore.

Per lungo tempo il discorso sulla scuola si è concentrato soprattutto su alcune grandi funzioni considerate essenziali: trasmettere conoscenze, sviluppare competenze, promuovere cittadinanza, favorire socializzazione. Si tratta, naturalmente, di funzioni decisive. E tuttavia, nella pratica educativa quotidiana, emerge con sempre maggiore evidenza una verità ulteriore: la scuola non è soltanto il luogo in cui si apprende, ma anche il luogo in cui si viene sostenuti nel tempo della fragilità, dell’incertezza, della discontinuità, della fatica personale e sociale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: “La scuola che funziona fino in fondo è la scuola che ti salva”, verso una teoria della Lifeline School a partire da Daniele Scarampi (Aidem) Valutazione Scuola Primaria AS 2025/26: strumenti, strategie e nuovi criteri (Corso accreditato MIM)Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare i docenti della scuola primaria ad impostare un efficace processo di valutazione, con... Tutto quello che riguarda Lifeline School Discussioni sull' argomento La scuola che funziona fino in fondo è la scuola che ti salva, verso una teoria della Lifeline School a partire da Daniele Scarampi; La scuola che funziona fino in fondo è la scuola che ti salva verso una teoria della Lifeline School a partire da Daniele Scarampi; MOGO School Quando il trasporto scolastico diventa digitale *. La scuola che funziona fino in fondo è la scuola che ti salva, verso una teoria della Lifeline School a partire da Daniele ScarampiTi ho visto per la prima volta immobile… ora ti rivedo in piedi. In questa traiettoria, che Daniele Scarampi restituisce con intensità quasi epifanica, si colloca una ridefinizione radicale della sc ... orizzontescuola.it Lifeline Fiji - facebook.com facebook