Il sindaco di Salerno ha firmato un'ordinanza che vieta i fuochi d’artificio illegali. La misura è stata adottata per prevenire rischi e garantire la sicurezza pubblica durante le festività. Il provvedimento vieta l’uso, la detenzione e la vendita di fuochi d’artificio non autorizzati all’interno del territorio comunale. Sono previste sanzioni per chi viola le disposizioni. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale firmata dal primo cittadino.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno. “Qualche sera fa è stata segnalata una nuova esplosione di fuochi d’artificio non autorizzati addirittura su un marciapiede, tra i passanti. Il fatto anche stavolta è avvenuto in viale Gramsci, di fronte al Parco Pinocchio, determinando problemi di pubblica incolumità per i passanti, per i frequentatori dei bar che affacciano sul marciapiede e per i residenti dei palazzi prospicienti. Siamo di fronte a un atto di vera e propria delinquenza che viene segnalato all’autorità giudiziaria perché siano avviate le indagini del caso. E’ una situazione davvero intollerabile, tantopiù che innumerevoli segnalazioni e proteste da parte dei residenti sono state inviate in passato alle autorità competenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Anteprima24.it - Salerno, De Luca ferma i fuochi d’artificio fuorilegge

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fuochi pirotecnici Salerno Capodanno 2026

Notizie e thread social correlati

Fuochi d'artificio e petardi in luoghi pubblici: scatta il divieto a SalernoA Salerno entra in vigore un divieto che vieta l’uso di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti in spazi pubblici...

Elezioni a Salerno, Zambrano attacca De Luca: "Salerno come Montecarlo? Siamo la Calcutta d’Italia"Durante la campagna elettorale a Salerno, il candidato Armando Zambrano ha criticato duramente l’attuale amministrazione, definendola la peggiore mai...

Temi più discussi: De Luca a valanga a Salerno. A Venezia il centrodestra verso la vittoria al primo turno. I risultati delle comunali; Risultati elezioni comunali Salerno, Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco; Comunali, affluenza in calo. Al centrodestra Venezia, De Luca torna a Salerno; Elezioni amministrative: il Centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno.

Comunali, i primi Exit poll: il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Venezia, De Luca domina a Salerno x.com

Elezioni Salerno 2026: chi vince in tempo reale, risultati e spoglio delle Comunali. De Luca torna a fare il sindacoNiente Campolargo nella seconda città della Campania: l'ex governatore in corsa senza il simbolo del Pd, contro gli alleati del M5s. Il suo principale sfidante era Gherardo Maria Marenghi del centrode ... quotidiano.net

Elezioni comunali a Salerno: De Luca si ferma sotto il 58%, le sue liste sfiorano il 60%Vincenzo De Luca ottiene il suo quinto mandato da sindaco di Salerno con un consenso che si ferma di poco al di sotto del 58%. Per una volta fa peggio delle liste, ben sette a suo sostegno, ... salernonotizie.it