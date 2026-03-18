Fuochi d’artificio fuori dal carcere Festeggiavano un detenuto

Nel pomeriggio di ieri, un gruppo di persone ha acceso fuochi d’artificio nel piazzale di un carcere, dove festeggiavano un detenuto. Le esplosioni sono state udite da alcuni vicini e hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante l’evento. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e sulla provenienza dei fuochi d’artificio.

Festeggiano l’amico dietro le sbarre sparando fuochi d’artificio nel piazzale del carcere, in via Ca’ del Ferro: nei giorni scorsi, quattro giovani, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, due albanesi e due italiani, si sono ritrovati davanti al carcere per “ festeggiare“ il compleanno di un loro compagno, in cella e con diversi precedenti per rissa, minaccia, lesioni, porto di oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale e furto, nonché destinatario di un provvedimento Dacur (il cosiddetto Daspo urbano, una misura di prevenzione personale emessa dal questore per vietare l’accesso a zone specifiche, come stazioni, a soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica o autori di ripetuti atti contrari al decoro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuochi d’artificio fuori dal carcere. Festeggiavano un detenuto Articoli correlati Accedono fuochi d’artificio per festeggiare il compleanno di un detenuto. Foglio di via da Cremona per 4 giovaniCremona, 17 marzo 2026 – Come festeggiare un compleanno e contemporaneamente farsi rifilare un “foglio di via” per due anni? Per esempio, facendo... Scoperta una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio, finisce in carcere un uomo di 49 anniAvrebbe fabbricato illegalmente fuochi d'artificio in un immobile nelle campagne tra Misilmeri e Marineo, dove i poliziotti della squadra... Tutto quello che riguarda Fuochi d'artificio fuori dal carcere... Temi più discussi: Cremona, fuochi d’artificio fuori dal carcere per il compleanno di un detenuto; Fuochi d'artificio fuori dal carcere per il compleanno di un detenuto, foglio di via a 4 persone; Fuochi d’artificio fuori dal carcere. Festeggiavano un detenuto; Detenuto compie gli anni, gli amici fanno i fuochi d'artificio fuori dal carcere: emessi 4 fogli di via. Detenuto compie gli anni, gli amici fanno i fuochi d'artificio fuori dal carcere: emessi 4 fogli di viaQuattro giovani identificati e destinatari di un foglio di via biennale firmato dal questore di Cremona Carlo Ambra. In corso accertamenti sui legami con il detenuto ... gazzettadiparma.it Detenuto compie gli anni, fuochi d'artificio fuori dal carcere, 4 fogli di via(ANSA) - CREMONA, 17 MAR - Hanno festeggiato il compleanno di un amico, detenuto in carcere a Cremona, improvvisando una sorta di festa con cori e fuochi d'artificio di fronte alla casa circondariale. msn.com Tra l’odore acre dei fuochi d’artificio e l’eco della festa di Sant’Agata, #VaninaGuarrasi deve risolvere un caso che sconvolge l'opinione pubblica: un uomo viene trovato senza vita nell’androne del Municipio, dentro una delle Carrozze del Senato. Il sindaco la - facebook.com facebook Detenuto compie gli anni, fuochi d'artificio fuori dal carcere, 4 fogli di via. Gli amici, tutti con precedenti, identificati dalla Polizia a Cremona #ANSA x.com