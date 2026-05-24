Incendio al Rione Sanità colonna di fumo nero visibile in tutta Napoli
Vasto incendio nel Rione Sanità, a Napoli, ha coinvolto le giostrine di Piazza San Vincenzo e la facciata di una chiesa. La colonna di fumo nero si vede da tutta la città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere le fiamme. Non si segnalano feriti. L’incendio ha causato danni alle strutture coinvolte. La causa non è ancora nota.
Vasto incendio a Piazza San Vincenzo, nel Rione Sanità: in fiamme le giostrine davanti la chiesa, danni anche alla facciata. Distrutte tre auto in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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