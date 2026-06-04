Fugge contromano con lo scooter poi sfonda il portone di un edificio per nascondersi | arrestato

Un uomo su scooter ha ignorato l’alt, immettendosi contromano e viaggiando a velocità elevata, anche sui marciapiedi. Dopo aver percorso diverse strade, è arrivato in via Edoardo Boner, dove ha sfondato un portone a spallate nel tentativo di nascondersi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo.

E’ fuggito all’alt imboccando diverse strade contromano a folle velocità, salendo pure sui marciapiedi con lo scooter, prima di arrivare in via Edoardo Boner e sfondare un portone a spallate nel tentativo di nascondersi. La polizia ha arrestato la scorsa settimana un uomo al termine di uno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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