Un uomo di 35 anni è stato arrestato ieri nel pomeriggio a Napoli dopo aver tentato di sfuggire a un controllo con lo scooter, investendo due agenti. La Polizia lo ha fermato e arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in commissariato. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente o sulle condizioni degli agenti coinvolti.

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per guida senza patente, violazione reiterata nel biennio. L’episodio è avvenuto in viale 2 Giugno, dove gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter con a bordo un giovane che, alla vista della pattuglia, ha accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, ignorando l’alt imposto dai poliziotti. Durante la fuga il 35enne ha investito gli operatori, facendoli cadere violentemente al suolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, fugge all’alt con lo scooter e investe due agenti: arrestato 35enne

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Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026

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