Vede i carabinieri e fugge con l' auto provocando un incidente arrestato dopo un inseguimento contromano

Nella notte di giovedì, un uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver provocato un incidente durante un tentativo di fuga. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo è scappato con l’auto, percorrendo contromano e mettendo a rischio la circolazione. L'inseguimento si è concluso con l’arresto del soggetto nelle prime ore di venerdì, da parte della sezione radiomobile della compagnia di Pescara. L’uomo è ritenuto responsabile di vari reati.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento contromano avvenuto la scorsa notte.Nelle prime ore del mattino di venerdì 10 aprile i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di una serie di gravi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Castel Volturno, fugge dai carabinieri con 48 dosi di cocaina: arrestato dopo inseguimentoUn 35enne di origine ghanese è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Castel Volturno con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti...

Vede la polizia e scappa con l'auto, dopo l'inseguimento investe un agente: arrestatoAppena ha visto una volante, si è immesso in una rotonda per cambiare senso di marcia e tornare indietro.

Finge l’infermità per schivare il carcere: arrestato dopo un inseguimento da film

Temi più discussi: Vede i carabinieri e si nasconde dietro un cespuglio: preso. Con sé ha 15 involucri di droga; Lavena Ponte Tresa, vede i carabinieri alla porta e crolla in arresto cardiaco: lo salva il maresciallo; Vede i carabinieri e scappa lasciando cadere lo stupefacente; Vede il posto di blocco e fa inversione: 22enne beccato con 12 dosi di cocaina.

Vede i Carabinieri e scappa, fermato dopo una colluttazione: era in possesso di cocaina e hashishL'uomo, un cittadino marocchino da anni residente a Bra, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo ... cuneodice.it

Guspini, i militari di San Gavino Monreale stavano coordinando il recupero di un mezzo rubato con un carroattrezziGuspini, i militari di San Gavino Monreale stavano coordinando il recupero di un mezzo rubato con un carroattrezzi ... lanuovasardegna.it

Continua purtroppo a circolare la #truffa che vede malintenzionati spacciarsi per #vigilidelfuoco al fine di richiedere offerte in denaro. Ribadiamo che i corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino e il corpo permanente di Trento sono estranei ad iniziative di q x.com

Il corpo non assorbe solo cibo, assorbe tutto quello che vede: immagini sempre perfette, lontane dalla realtà “Se le vedi ogni giorno, il cervello inizia a crederci, inizia a dire dovrei essere così anch’io”! Dott.ssa Caterina Renna #NessunoTiPuòGiudicare - facebook.com facebook