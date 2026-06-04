Come cambiano le responsabilità degli agenti durante un inseguimento? Perché la nuova norma rischia di non scoraggiare i fuggitivi? Quali limiti operativi impediscono alla polizia di agire con efficacia? Cosa impedisce agli agenti di inseguire senza rischi legali??? In Breve La reclusione fino a 5 anni colpisce chi mette in pericolo l'incolumità pubblica. L'articolo 177 del Codice della strada impone ancora criteri di comune prudenza agli agenti. Il rischio operativo rig . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dagli alt: arriva il reato con rischio di 5 anni di carcere

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Runaway driver attempted to give public safety advice to officers

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