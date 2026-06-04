Fuga dagli alt | arriva il reato con rischio di 5 anni di carcere
È stato introdotto il reato di fuga con un massimo di cinque anni di carcere per chi tenta di sfuggire agli agenti durante un inseguimento. La nuova norma modifica le responsabilità degli agenti, che potrebbero essere chiamati a rispondere penalmente in caso di uso eccessivo della forza. Tuttavia, alcuni esperti ritengono che questa misura potrebbe non essere efficace nel dissuadere i fuggitivi, lasciando invariato il rischio di comportamenti rischiosi durante le operazioni di polizia.
Come cambiano le responsabilità degli agenti durante un inseguimento? Perché la nuova norma rischia di non scoraggiare i fuggitivi? Quali limiti operativi impediscono alla polizia di agire con efficacia? Cosa impedisce agli agenti di inseguire senza rischi legali??? In Breve La reclusione fino a 5 anni colpisce chi mette in pericolo l'incolumità pubblica. L'articolo 177 del Codice della strada impone ancora criteri di comune prudenza agli agenti. Il rischio operativo rig . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Runaway driver attempted to give public safety advice to officers
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