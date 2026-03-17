Nella serata di domenica 15 marzo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ostia hanno arrestato una donna di 27 anni dopo un inseguimento. La donna viaggiava a bordo di un’auto rubata e, invece di fermarsi all’alt, ha tentato di scappare, finendo per schiantarsi contro un veicolo in sosta. È stato contestato il nuovo reato di fuga pericolosa.

OSTIA – Nella tarda serata di Domenica 15 Marzo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato una 27enne, già nota alle forze dell’ordine, gravemente indiziata della violazione del nuovo Art. 192 comma 7-bis del Codice della Strada, oltre che denunciata – insieme a un 40enne romano – per il reato di ricettazione. Durante un servizio di controllo sul Lungomare Duca degli Abruzzi, a Lido di Ostia, i militari hanno intimato l’alt a una Citroen C1 con due persone a bordo. La conducente, invece di fermarsi, ha accelerato nel tentativo di eludere il controllo. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi poco dopo quando l’auto è andata a impattare contro un veicolo regolarmente parcheggiato. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ostia. Nuovissimo reato di “Fuga pericolosa”. 27enne arrestata dai Carabinieri. A bordo di un’auto rubata non si ferma all’alt e va a sbattere contro un veicolo in sosta

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