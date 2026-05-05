Secondo fonti dell’intelligence statunitense, gli sforzi dell’Iran per sviluppare armi nucleari non sono stati rallentati dal conflitto in corso. L’analisi indica che, nonostante le tensioni internazionali e le sanzioni, il paese continua a lavorare sui programmi di arricchimento dell’uranio e sulle tecnologie legate alle armi nucleari. Le informazioni sono state condivise in un rapporto ufficiale senza indicare dettagli specifici sulle tempistiche o sui progressi.

(Adnkronos) – L'Iran, l'uranio e le armi nucleari? Per gli 007 Usa la guerra non frena i piani di Teheran. L'operazione militare lanciata da Stati Uniti e da Israele contro la repubblica islamica avrebbe infatti avuto "un impatto limitato sul programma nucleare iraniano", tanto che "il tempo necessario a Teheran per costruire un'arma nucleare non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Guerra in Iran voluta da Usa e Israele, le paure di Meloni su armi nucleari e missili: "Potrebbero colpirci"Giorgia Meloni ha relazionato in Senato sulla posizione dell’Italia rispetto alla guerra in Iran scatenata dall’attacco combinato di Usa e Israele,...

Gli Usa propongono 15 punti all’Iran: niente missili a lungo raggio, né armi nucleari. Trump: «Pronti ai negoziati» – La direttaNel 25esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran è emerso che il negoziatore che ha parlato con Donald Trump a nome di Teheran è...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Iran, gli 007 Usa: guerra non ha cambiato tempo necessario a costruire armi nucleari; Cyber strategia USA in 7 pagine: fa da sfondo lo scenario di cyber guerra con l’Iran; L'ultima minaccia di Trump: Tempesta in arrivo. L'Iran: Finirai in fondo al mare; Johnson stretto tra guerra e Congresso, la maggioranza che non regge più.

Iran, gli 007 Usa: guerra non ha cambiato tempo necessario a costruire armi nucleariLa valutazione dell'Intelligence americana: il conflitto non ha cambiato il tempo necessario a costruire armi nucleari ... adnkronos.com

Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Torna a crescere la tensione, conflitto USA-Teheran pronto a ripartireIsola di Kharg, Iran, immagine di repertorio da ImagoeconomicaIsola di Kharg, commercio petrolio e ... msn.com

Nessun passo avanti nei negoziati tra Usa e Iran. Washington prova a forzare il blocco di Hormuz con l’operazione Project Freedom. Trump: non posso dirvi se la tregua è ancora in vigore - facebook.com facebook

Attacco all'Iran, le notizie del 5 maggio 2026 | Gli Usa aprono un 'corridoio' ad Hormuz. Araghchi:"Non esiste una soluzione militare" x.com