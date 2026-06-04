Fsc oltre 18 milioni per il Messinese | fondi a Sant’Agata di Militello e Ficarra nella riprogrammazione della Regione

Notizia in breve

La giunta regionale ha approvato una riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, destinando oltre 18 milioni di euro al territorio messinese. I fondi sono stati assegnati a Sant’Agata di Militello e Ficarra. La somma rientra in un intervento di rilievo per il miglioramento e lo sviluppo delle aree coinvolte. La ripartizione dei fondi avviene all’interno di un piano di investimenti più ampio approvato dalla Regione.