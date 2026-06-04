Fsc oltre 18 milioni per il Messinese | fondi a Sant’Agata di Militello e Ficarra nella riprogrammazione della Regione
La giunta regionale ha approvato una riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, destinando oltre 18 milioni di euro al territorio messinese. I fondi sono stati assegnati a Sant’Agata di Militello e Ficarra. La somma rientra in un intervento di rilievo per il miglioramento e lo sviluppo delle aree coinvolte. La ripartizione dei fondi avviene all’interno di un piano di investimenti più ampio approvato dalla Regione.
Più di 18 milioni di euro destinati al Messinese nell'ambito della nuova riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 approvata dalla giunta regionale. Tra i sette interventi finanziati dal governo guidato da Renato Schifani, due riguardano infatti direttamente la provincia di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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