Lavori all' impianto elettrico chiude l' A20 tra Brolo e Sant' Agata di Militello

Lungo l'autostrada Messina-Palermo, sono in corso interventi di manutenzione sull'impianto elettrico che comportano la chiusura temporanea di un tratto tra lo svincolo di Brolo e quello di Sant’Agata di Militello. La società responsabile ha annunciato lavori di sostituzione delle linee elettriche, rendendo necessarie alcune modifiche alla viabilità nella zona. La chiusura e le deviazioni sono state comunicate alle autorità competenti.

Ancora lavori lungo l'autostrada Messina-Palermo e nuove inevitabili modifiche alla viabilità. Il Cas ha programmato interventi per la sostituzione linee elettriche nel tratto compreso tra lo svincolo di Brolo e lo svincolo di S. Agata di Militello.Le limitazioniDalle 22 del giorno 17 aprile e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sant’Agata di Militello, Daspo per due anni a un giovane dopo minacce in un locale e incendioInterdizione per due anni dai locali del centro cittadino per un giovane residente a Sant'Agata di Militello. Paura per una donna a Sant'Agata di Militello perseguitata dall'ex compagno, scatta il provvedimentoUn uomo è stato accusato di maltrattamenti alla ex compagna e per questo è stata disposta una misura cautelare del divieto di avvicinamento con... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Lavori all'impianto elettrico, chiude l'A20 tra Brolo e Sant'Agata di Militello; Depuratori d'acqua, con i fondi del PNRR maxi-investimento da 1,5 milioni in provincia. Esplosione durante lavori a impianto elettrico, grave un operaioDue operai sono rimasti feriti a seguito di un'esplosione mentre operavano su un impianto elettrico a Roma in via Gaeta. Uno dei due avrebbe riportato anche gravi ustioni sul corpo. Così, in una ... ansa.it