Sant’Agata Militello Veglia di Pentecoste della diocesi di Patti | La Missione evangelizzatrice non si conclude diventa stile permanente
Una Veglia di Pentecoste si è svolta nell’ex Museo dei Nebrodi a Sant’Agata Militello, coinvolgendo sacerdoti, consacrati, gruppi, associazioni e laici. La celebrazione ha rappresentato il momento conclusivo della Missione evangelizzatrice della diocesi di Patti, sottolineando che questa attività non si ferma ma diventa uno stile di vita permanente. Non si trattava solo di una liturgia, ma di un evento che ha rafforzato il senso di comunità e l’impegno continuo nella diffusione del messaggio religioso.
Non una semplice celebrazione liturgica, ma il punto di arrivo della Missione evangelizzatrice della diocesi di Patti: l’area dell’ex Museo dei Nebrodi a Sant’Agata Militello ha ospitato la solenne Veglia di Pentecoste che ha riunito sacerdoti, consacrati, gruppi, associazioni, movimenti e laici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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