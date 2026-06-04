IDEA BERGAMASCA. La prima volta l’iniziativa è stata proposta nel 1999 dall’azienda agricola “Il Frutteto” a Bolgare, poi è nato il circuito che apre i campi per piccoli frutti. Un circuito unico in Italia, che attira consumatori da fuori provincia. L’idea della raccolta self service della frutta direttamente in campo è nata nella nostra provincia più di 25 anni fa e oggi continua a vivere una fase di espansione. Tantissime famiglie raggiungono i frutteti orobici con l’obiettivo di vivere una giornata alternativa all’aria aperta, cogliendo fragole, pesche, albicocche, susine, mele, pere, more, lamponi, ribes, uva spina, mirtilli, uva da tavola, kiwi, cachi e fichi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Frutta, la raccolta self service torna questo weekend in otto aziende della provincia

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Authorities help veteran build kitchen — Daughter unexpectedly rejects her own mother.

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