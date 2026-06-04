Frutta la raccolta self service torna questo weekend in otto aziende della provincia

Da ecodibergamo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto aziende della provincia riaprono questo weekend i campi per la raccolta di frutta in modalità self service. L’iniziativa, nata nel 1999 dall’azienda agricola “Il Frutteto” di Bolgare, permette ai visitatori di raccogliere autonomamente piccoli frutti. La proposta si è sviluppata in un circuito che coinvolge diverse aziende agricole, offrendo ai consumatori la possibilità di partecipare direttamente alla raccolta. L’evento si ripete periodicamente, ripristinando la tradizione dell’autoservizio nei campi.

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IDEA BERGAMASCA. La prima volta l’iniziativa è stata proposta nel 1999 dall’azienda agricola “Il Frutteto” a Bolgare, poi è nato il circuito che apre i campi per piccoli frutti. Un circuito unico in Italia, che attira consumatori da fuori provincia. L’idea della raccolta self service della frutta direttamente in campo è nata nella nostra provincia più di 25 anni fa e oggi continua a vivere una fase di espansione. Tantissime famiglie raggiungono i frutteti orobici con l’obiettivo di vivere una giornata alternativa all’aria aperta, cogliendo fragole, pesche, albicocche, susine, mele, pere, more, lamponi, ribes, uva spina, mirtilli, uva da tavola, kiwi, cachi e fichi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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