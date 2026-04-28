Città della Scienza weekend dedicato al mangiar sano | frutta e verdura protagoniste

Nel fine settimana del 2 e 3 maggio, Città della Scienza ospita un evento dedicato al mangiar sano, con un focus particolare su frutta e verdura. L’iniziativa fa parte del programma comunitario “Frutta e verdura nelle scuole”, promosso dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e gestito da Ismea. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza di consumare alimenti freschi e salutari.

Nell’ambito del programma comunitario “Frutta e verdura nelle scuole”, promosso dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato da Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Città della Scienza dedica il weekend del 2 e 3 maggio al tema del mangiar sano. Attraverso laboratori interattivi ed esperienze coinvolgenti, piccoli e grandi potranno scoprire l’importanza del consumo di frutta e verdura per adottare abitudini alimentari corrette, ridurre gli sprechi e promuovere stili di vita sostenibili. Tra le attività proposte, l’interactive lab “Ritratti. da gustare! Alla scoperta di Arcimboldo tra arte e natura” accompagna bambine e bambini nel mondo dell’artista che trasformava frutta e verdura in ritratti sorprendenti, unendo creatività e osservazione della natura.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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