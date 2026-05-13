Bologna, 13 maggio 2026 – All'interno degli antichi Orti, in un meraviglioso giardino in via della Braina 11, uno dei luoghi più suggestivi di Bologna, torna la manifestazione ‘ Peonia in Bloom ’ ormai alla sua 15ª edizione. Si tratta di una mostra mercato di alto artigianato, con artigiani provenienti da tutta Italia. L’evento si terrà il 15 maggio dalle 15 alle 20, con ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura e il 16, 17 maggio dalle 10 alle 19, ugualmente con ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura. L’ingresso è a offerta libera, per questa edizione la donazione sarà destinata a sostenere il progetto "Comunicare e Condividere” dell'Associazione L'Arche – Comunità l'Arcobaleno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Peonia in Bloom torna questo weekend a Bologna tra workshop e mercatini vintage

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