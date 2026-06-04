Frosinone Giugno in musica
A Frosinone torna l'appuntamento con "Giugno in musica" edizione 2026, III Edizione!?La grande musica e l'arte tornano a illuminare le serate estive in Villa Comunale di Frosinone con la terza edizione di "Giugno in Musica – Sentieri Artistici Musicali".Una viaggio artistico musicale di alto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
i Trillanti Frosinone 17 Giugno 2025
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Frosinone, il 6 e 7 giugno musica e danza protagoniste nel centro storico ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
Dal 30 maggio al 14 giugno 2026, il Piazzale dello Scalo di Frosinone diventa la Prossima Fermata Festa con Stazione Musica: nove serate consecutive di live music e street food, tutte a partire dalle ore 20:00 e con ingresso libero. @follower @fanpiùattivi facebook
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