Frosinone Giugno in musica

Da frosinonetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Frosinone torna l'appuntamento con  "Giugno in musica" edizione 2026,  III Edizione!?La grande musica e l'arte tornano a illuminare le serate estive in Villa Comunale di Frosinone con la terza edizione di "Giugno in Musica – Sentieri Artistici Musicali".Una viaggio artistico musicale di alto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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