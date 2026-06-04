A Frosinone torna l'appuntamento con "Giugno in musica" edizione 2026, III Edizione!?La grande musica e l'arte tornano a illuminare le serate estive in Villa Comunale di Frosinone con la terza edizione di "Giugno in Musica – Sentieri Artistici Musicali".Una viaggio artistico musicale di alto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

i Trillanti Frosinone 17 Giugno 2025

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Frosinone. Grande musica Sabato 11 Aprile alll’Auditorium del Conservatorio di Musica “L. Refice”. In scena la 2^ edizione di “Musical musical!” Dell’Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova di Colleferro

Frosinone, torna “Stazione Musica – Prossima Fermata Festa”A Frosinone riprende l’iniziativa “Stazione Musica – Prossima Fermata Festa” con un calendario di otto serate.

Temi più discussi: Nessun Dorma 2026: Frosinone si illumina con musica, cultura e spettacolo; Frosinone, Giugno in musica; Frosinone - 1 giugno, notte Bianca con il format Nessun Dorma 2026. Musica no-stop fino a tarda notte; Frosinone, il 6 e 7 giugno musica e danza protagoniste nel centro storico.

Frosinone, il 6 e 7 giugno musica e danza protagoniste nel centro storico ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

Roma Pride, oltre la parata del 20 giugno, musica e dibattiti a Caracalla reddit

Frosinone – Tradizione, gusto e musica popolare con I fini fini del Rione GiardinoL’assessore alla Cultura, Simona Geralico e l’assessore al Centro storico, Rossella Testa affermano: I fini fini rappresentano una delle espressioni più autentiche della tradizione gastronomica fru ... tunews24.it

Frosinone, estate con nuove regole: musica fino all’1.30, poi multe salateFrosinone, ordinanza estate 2026 sulla musica nei locali: orari di stop, regole dal 4 giugno e sanzioni fino a 5.000 euro. ilquotidianodellazio.it