Sabato 11 aprile, all’interno dell’Auditorium del Conservatorio di Musica “L. Refice” a Frosinone, si terrà la seconda edizione di “Musical musical!” organizzata dall’Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova di Colleferro. L’evento presenterà numerosi brani e performance di studenti e artisti coinvolti nel progetto, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto dedicata al genere musicale del musical. La serata si svolgerà con ingresso libero.

FROSINONE – L’ Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova porterà la 2° Edizione di “Musical musical!” questo sabato 11 Aprile 2026 alle ore 18 sul palco dell’Auditorium del Conservatorio di Musica di Frosinone con il quale è convenzionata per i Corsi di Formazione Musicale di Base Certificati ad Indirizzo sia Classico che Moderno. Uno spettacolo a ingresso libero, ideato dal Direttore Artistico M° Alessandra Fralleone, che si preannuncia ricco e straordinario, e che mette in scena i brani più famosi dei Musical che ci hanno rubato il cuore. Quei brani sarannio eseguiti dall’Orchestra giovanile diretta dal M° Cesare Buccitti con le voci... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Frosinone. Grande musica Sabato 11 Aprile alll’Auditorium del Conservatorio di Musica “L. Refice”. In scena la 2^ edizione di “Musical musical!” Dell’Accademia di Musica e Spettacolo Ars Nova di Colleferro

'Musical Voci di Scena', spettacolo di canto e ballo, tra musica, danza e solidarietàL'associazione Yume presenta una serata indimenticabile tra musica, danza e solidarietà.

Si parla di: Frosinone, grande successo per l'evento Il Maestro di Cappella Reloaded; Frosinone, al Conservatorio Refice successo per Il maestro di cappella reloaded tra Cimarosa e nuovi linguaggi.