Frosinone torna Stazione Musica – Prossima Fermata Festa
A Frosinone riprende l’iniziativa “Stazione Musica – Prossima Fermata Festa” con un calendario di otto serate. Gli eventi si svolgono in Piazza dello Scalo e prevedono concerti, spettacoli e una vasta offerta di street food. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi artisti e realtà locali. L’evento si inserisce nel programma di iniziative dedicate alla musica e alla cultura, offrendo un’occasione di aggregazione per i cittadini.
A Frosinone torna “Stazione Musica – Prossima Fermata Festa”: otto serate di eventi tra concerti, street food e spettacoli in Piaza dello Scalo.Approvato dalla Giunta comunale il programma della seconda edizione della manifestazione nella nuova piazza antistante la stazione ferroviaria. Stanziati. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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