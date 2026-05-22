Frosinone torna Stazione Musica – Prossima Fermata Festa

A Frosinone riprende l’iniziativa “Stazione Musica – Prossima Fermata Festa” con un calendario di otto serate. Gli eventi si svolgono in Piazza dello Scalo e prevedono concerti, spettacoli e una vasta offerta di street food. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo diversi artisti e realtà locali. L’evento si inserisce nel programma di iniziative dedicate alla musica e alla cultura, offrendo un’occasione di aggregazione per i cittadini.

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