Frontini in Francia guida i sindaci al G7 | sul tavolo dal diritto alla casa alla difesa dell' ambiente

Notizia in breve

Chiara Frontini, sindaca di Viterbo, ha partecipato ai lavori dell’Urban 7 in Francia, portando il ruolo del suo comune a livello internazionale. La presenza si è svolta tra l’Hôtel de Ville e il palazzo dei Priori, coinvolgendo i sindaci dei sette grandi centri urbani. Tra i temi discussi ci sono il diritto alla casa e la tutela dell’ambiente, con un focus sulle politiche urbane e le sfide delle città.