Frontini in Francia guida i sindaci al G7 | sul tavolo dal diritto alla casa alla difesa dell' ambiente
Chiara Frontini, sindaca di Viterbo, ha partecipato ai lavori dell’Urban 7 in Francia, portando il ruolo del suo comune a livello internazionale. La presenza si è svolta tra l’Hôtel de Ville e il palazzo dei Priori, coinvolgendo i sindaci dei sette grandi centri urbani. Tra i temi discussi ci sono il diritto alla casa e la tutela dell’ambiente, con un focus sulle politiche urbane e le sfide delle città.
Da palazzo dei Priori all'Hôtel de Ville, da Viterbo a Nancy. Chiara Frontini porta il capoluogo della Tuscia sul palcoscenico internazionale, e lo fa partecipando ai lavori dell'Urban 7 in Francia. In pratica, mentre tra poco la premier Giorgia Meloni riceverà i grandi della Terra per il G7, la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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