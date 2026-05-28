Viterbo al tavolo dei grandi del mondo Chiara Frontini alla guida del G7 dei sindaci

Il 3 e 4 giugno si svolgerà a Nancy il vertice internazionale Urban 7, organizzato nell’ambito della presidenza francese del G7. Alla guida della delegazione di Anci ci sarà la sindaca di Viterbo, rappresentando i comuni italiani. L’evento riunirà sindaci provenienti da diverse nazioni per discutere questioni urbane e condividere le proprie istanze con i rappresentanti dei grandi paesi del mondo.

Chiara Frontini al G7 francese per portare le istanze dei comuni ai grandi del mondo. Il 3 e 4 giugno la città di Nancy ospiterà il vertice internazionale dei sindaci Urban 7, in occasione della presidenza francese del G7, e a guidare la delegazione Anci è la sindaca di Viterbo.A darne notizia è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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