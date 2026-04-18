I sindaci dell’area metropolitana hanno espresso preoccupazione riguardo alle restrizioni ambientali, sottolineando la necessità di potenziare il trasporto pubblico. Lo Scudo verde, che limita l’accesso alle zone centrali, si estende oltre i confini comunali e interessa quotidianamente chi si sposta per lavoro, studio o servizi. La questione riguarda quindi non solo le misure ambientali, ma anche le modalità di mobilità della popolazione.

Non solo Firenze. Lo Scudo verde, con il progressivo irrigidimento delle limitazioni all’accesso, allarga il suo perimetro ben oltre i confini comunali e finisce per toccare ogni giorno chi in città entra per lavoro, studio o servizi. È su questo equilibrio – tra tutela ambientale e diritto alla mobilità – che si muovono i sindaci della provincia, tra richieste di gradualità, investimenti e qualche cautela. Il punto di partenza, per molti, resta il metodo. "Il tema della mobilità deve essere affrontato a livello metropolitano", mette in chiaro la sindaca di Scandicci Claudia Sereni. Un approccio che rivendica il lavoro fatto negli ultimi anni insieme a Città metropolitana e Comune di Firenze per “calibrare” lo strumento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sindaci dell’hinterland alla finestra: "È giusto tutelare l’ambiente. Ma si rafforzi il trasporto pubblico"

Notizie correlate

Trasporto pubblico nei Monti Dauni, Piemontese incontra sindaci e Ferrovie del Gargano: al centro abbonamenti, integrazione dei servizi e diritto alla mobilitàTrasporto pubblico nei Monti Dauni, Piemontese incontra sindaci e Ferrovie del Gargano: al centro abbonamenti, integrazione dei servizi e diritto...

Roccastrada dice ’no’ alla plastica. Plastic free e l’Amministrazione insieme per tutelare l’ambienteROCCASTRADA Un impegno formale per rafforzare la tutela ambientale e contrastare l’inquinamento da plastica.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sindaci dell’hinterland alla finestra: È giusto tutelare l’ambiente. Ma si rafforzi il trasporto pubblico; San Sperate e il ponte che non riapre, tra burocrazia e passaggi di competenze; Viabilità a Decimomannu: scattano i nuovi sensi di marcia. Ecco cosa cambia.

Sindaci dell’hinterland alla finestra: È giusto tutelare l’ambiente. Ma si rafforzi il trasporto pubblicoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Rogoredo, l’allarme dei sindaci dell’hinterland sud: Lo spaccio si è spostato da Milano ai nostri ComuniIl progressivo aggravarsi delle condizioni di sicurezza legate allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nell’area di Milano-Rogoredo è al centro della lettera congiunta inviata al prefetto ... affaritaliani.it

Napoli, ANCI compie 50 anni: festa dei sindaci campani - IMMAGINI ED INTERVISTE #stiletv #canale78 #stiletvcampania #napoli - facebook.com facebook

Con 531 mila follower su Instagram la sindaca di Genova Silvia Salis ha più seguaci dei sindaci dei 5 comuni più popolosi d’Italia messi insieme: Gualtieri, Sala, Manfredi, Lo Russo e Lagalla si fermano infatti, complessivamente, a 524 mila follower. x.com