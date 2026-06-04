Frode sul gasolio agricolo tra il basso Salento e il Brindisino | tredici indagati

Tredici persone sono state iscritte nel registro degli indagati in un’indagine sulla frode legata al gasolio agricolo tra il basso Salento e il brindisino. Sono stati individuati terreni agricoli in affitto da prestanome, sui quali si sono avviate pratiche per ottenere carburante a tassazione ridotta, destinato al riscaldamento delle serre. Le indagini hanno accertato l’utilizzo illecito di gasolio con aliquota agevolata su terreni e strutture agricole.

LECCE – Individuati i terreni agricoli, presi in locazione da prestanome, venivano avviate le pratiche per ottenere gasolio a tassazione ridotta, finalizzato al riscaldamento delle serre. Ottenuto il prodotto, veniva commercializzato per usi diversi: questo, secondo le indagini coordinate dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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