Nel Salento, la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode sul gasolio, sottraendo oltre 500mila litri allo Stato. Durante le operazioni sono stati arrestati quattro individui, mentre altre 23 persone sono sotto indagine. La vicenda riguarda un vasto sistema di evasione fiscale legato alla gestione del carburante. Le autorità hanno sequestrato documenti e beni riconducibili all’attività illecita, proseguendo le verifiche sulla rete coinvolta.

La Guardia di Finanza ha sferrato un colpo decisivo ai circuiti dell’evasione fiscale nel Salento, portando a casa l’arresto di quattro persone e l’indagine su altri 23 soggetti. L’operazione, coordinata dalla Procura della di Lecce e portata avanti dai finanzieri della Compagnia di Gallipoli, ha smascherato una rete complessa che ha manipolato le accise sui carburanti attraverso tre sistemi paralleli di frode. Il bilancio economico del colpo è rilevante: oltre 500 mila litri di prodotti petroliferi sono stati sottratti al controllo fiscale, con una quota di 300 mila litri già consumata illegalmente, generando un danno per le casse pubbliche stimato in 156 mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento, maxi frode sul gasolio: 500mila litri sottratti allo Stato

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