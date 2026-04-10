Le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 24 mila litri di gasolio a Roma, mentre a Lecce è stata scoperta una maxi frode legata al carburante agricolo. I controlli, condotti dalla Guardia di Finanza, si sono intensificati in tutto il paese per contrastare eventuali pratiche illecite legate alle variazioni dei prezzi di benzina e gasolio. Le operazioni mirano a prevenire speculazioni presso le stazioni di servizio.

Negli ultimi giorni la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli presso le stazioni di rifornimento dislocate lungo tutto il territorio nazionale. La complessa situazione geopolitica determinata dalla guerra in Medio Oriente costituisce una minaccia per la sicurezza energetica dei Paesi occidentali. La chiusura dello stretto di Hormuz da parte del regime iraniano, da cui transita circa il 20% del petrolio globale, ha avuto una forte ripercussione sui prezzi, nonostante le misure varate dai diversi governi europei. Le operazioni condotte rientrano nel più ampio dispositivo di vigilanza attuato dalle Fiamme Gialle nel settore energetico,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rincari carburante: a Roma sequestrati 24mila litri di gasolio. A Lecce maxi frode sul carburante agricolo

Gasolio pericoloso a Roma, rischiava di far esplodere le auto: sequestrati 24mila litri di carburanteSequestrati dalla guardia di finanza 24mila litri di gasolio altamente infiammabile in zona Ostia e Portuense a Roma.

Gasolio tagliato con acqua, sequestrati 11mila litri di carburante a Frosinone: gestori denunciati per frodeSequestrati oltre 11mila litri di gasolio contaminato da acqua dopo segnalazioni di guasti.

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CARO CARBURANTE, IL GOVERNO ALZA LA VOCE - Dopo 40 giorni di continui rincari sul prezzo dei carburanti , si avverte finalmente una leggera diminuzione. La Premier Meloni e il Ministro Urso in queste ore hanno 'alzato' la voce con le Compagnie petr - facebook.com facebook

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