A Fregene si svolge un evento dedicato alla cultura maremmana, con spettacoli di butteri e un menu street food curato da Paglialunga e Viola. I visitatori possono gustare piatti tipici della regione, mentre i bambini hanno l’opportunità di interagire direttamente con i cavalli maremmani. L’iniziativa combina intrattenimento e tradizione gastronomica, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo della Maremma.

Cosa troverai nel menù street food curato da Paglialunga e Viola?. Come potranno i bambini interagire direttamente con i cavalli maremmani?. Chi guiderà i laboratori tecnici di mascalcia durante il pomeriggio?. Dove potrai gustare la carne salada della Maremma domenica 14 giugno?.? In Breve Menù street food curato da Matteo Paglialunga e Andrea Viola. Attività per bambini con battesimo della sella sul pony alle 15:00. Laboratorio di mascalcia previsto tra le ore 16:00 e le 17:00. Musica live in programma per la chiusura della serata dalle 20:45. Il Parco Avventura Fregene ospiterà domenica 14 giugno l’evento Un futuro d’altri Tempi dedicato alla tradizione maremmana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fregene: tra spettacoli di Butteri e sapori della Maremma

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