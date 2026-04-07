Una giovane artista di Prato ha scelto di approfondire il mondo dei butteri della Maremma, dedicando il suo percorso universitario a questa figura tradizionale. Dopo aver concluso gli studi, ha trasformato la sua tesi in un progetto fotografico e in un libro intitolato

Vittoria Sardi, una giovane artista di Prato, ha dedicato il proprio percorso accademico alla figura dei butteri maremmani, trasformando la sua tesi di laurea in un progetto fotografico e in un libro intitolato Far from any road. L’opera nasce da un legame personale con Marina di Grosseto, luogo delle vacanze estive dell’infanzia della fotografa, e si è conclusa ufficialmente con la discussione della tesi avvenuta lo scorso 18 marzo presso la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze. Il lavoro si sviluppa partendo da un interesse per l’immaginario del West americano, cercando di dimostrare che non è necessario viaggiare verso altri continenti per documentare la vita dei mandriani a cavallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maremma: l’anima dei butteri svelata tra foto e realtà

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