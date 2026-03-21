Il centro commerciale Old Wild Maremma a Grosseto ha visto una discussione tra amici, che si è conclusa con una decisione presa davanti a un amaro. La conversazione ha portato alla scelta di intraprendere una nuova attività, lasciando intendere un cambiamento di direzione. L’episodio si è svolto in modo informale, senza coinvolgimenti ufficiali o annunci pubblici.

GROSSETO E’ stato tutto deciso davanti a un ‘amaro’, dopo una chiacchierata fra amici. "Perché non facciamo qualcos’altro?". Nasce così la voglia di riportare qualcosa di coinvolgente nel centro storico, per rallegrallo. E tutto gira attorno a una domanda: cowboys o butteri? Decisione da prendere entro oggi pomeriggio per " Old Wild Maremma ", iniziativa organizzata dall’associazione centriAMO Grosseto, e alcuni locali come Wooden Beer, Affinity Café, Carducci, Chalet, Irish, Birra e Basta, Comix e Vermuttino e negozi diventeranno i moderni "saloon" maremmani, ospitando i dj set de Los Tres Caballeros, Dj Sneik e Dj Shrek, Wooden Beat e Lamar Country. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Old Wild Maremma. Il centro ’diviso’ tra butteri e cow-boy

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