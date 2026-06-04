Nella notte tra martedì e mercoledì, intense piogge hanno causato frane e smottamenti sulla strada provinciale 34 nella Val di Forfora. Vari tratti della strada risultano interdetti al traffico mentre sono in corso interventi di messa in sicurezza. Nessuna informazione su feriti o danni a strutture. La strada rimane chiusa in alcune sezioni fino al completamento delle operazioni di ripristino.

Le forti piogge cadute nel corso della notte fra martedì e mercoledì hanno provocato una serie di frane e smottamenti che hanno interessato la strada provinciale 34 della Val di Forfora in diversi tratti. Sono iniziati subito gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità; è andata meglio per le strade comunali. "Sdi casi importanti lungo le strade di nostra pertinenza non ne abbiamo avute – afferma il vicesindaco Luca Tridente –. Può darsi da qualche parte si possa essere verificata la caduta sulla carreggiata di qualche detrito, ma non in misura tale da creare disagi per la viabilità". L’azienda incaricata dalla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frane e smottamenti anche in Val di Forfora. Interventi in corso

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